Gisteren liet Dambuster Studios iets meer weten over de skill deck die wordt gebruikt in Dead Island 2. De ontwikkelaar heeft nu samen met Game Informer een nieuwe video vrijgegeven en daarin vertellen zij meer over het FLESH-systeem.

Het ‘Fully Locational Evisceration System’ maakt het mogelijk dat de schade die je toebrengt aan de zombies in de game op een realistische wijze worden weergegeven. Bewerk je je vijanden bijvoorbeeld met een zwaard, dan zal de huid en spieren op een natuurgetrouwe manier worden doorboord. Kies je voor een honkbalknuppel, dan kan je bijvoorbeeld als je constant dezelfde plek raakt er voor zorgen dat de huid loslaat.

Hoe het FLESH-systeem exact werkt wordt door senior render programmer Aaron Ridge en technical art director Dan Evans-Lawes verteld in de onderstaande video.