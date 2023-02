Ontwikkelaar FuturLab kondigde recent de release van PowerWash Simulator op de PlayStation 4, PlayStation 5 en Nintendo Switch aan. Daarbij gaf de ontwikkelaar ook aan dat ze een samenwerking aan waren gegaan met Tomb Raider, waardoor er wat bekende items uit die franchise naar de game komen om schoon te maken.

Square Enix is de uitgever van de game via het Collective initiatief en gezien die Japanse gigant natuurlijk meer franchises achter de hand heeft, is nu een nieuwe samenwerking aangekondigd. Zo komt er namelijk een gratis Midgar Special Pack naar PowerWash Simulator.

Dit pakket bevat een aantal locaties en objecten uit Final Fantasy VII die gereinigd moeten worden. Hieronder vallen de volgende zaken: 7th Heaven, Hardy-Daytona en Guard Scorpion. Wanneer dit pakket voor de game uitkomt is nog niet bekendgemaakt.