CD Projekt RED heeft een nieuwe update uitgebracht voor de pc-versie van Cyberpunk 2077. De update voegt ondersteuning toe voor Nvidia DLSS 3 en Nvidia Reflex

Beide technologieën zijn beschikbaar voor pc-gebruikers met een RTX 40-serie kaart. DLSS 3 voegt DLSS frame generation toe om de prestaties te verbeteren. Nvidia Reflex is een softwareprogramma dat de synergie tussen de CPU en GPU verbeterd, eveneens voor betere prestaties.

Niet zeker hoe je DLSS 3 aan de praat krijgt? CD Projekt RED heeft een heel handig artikel gedeeld om je hardware accelerated GPU scheduling aan te zetten. Dit artikel kun je hier lezen.

An update for #Cyberpunk 2077 is out on PC. It adds support for NVIDIA DLSS 3 and NVIDIA Reflex on compatible hardware.

Support article on DLSS: https://t.co/yGoihGDVMZ

Note: If you’re using GOG GALAXY, please make sure to update the app. pic.twitter.com/GiUc8XPVLW

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 31, 2023