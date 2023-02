In november werd TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 officieel aangekondigd en sindsdien krijgen we af en toe wat nieuws te horen of te zien. Eerder deze maand zagen we gameplay voorbijkomen, waarin met hoge snelheden door diverse straten gereden werd. Je kunt nu namelijk naast het officiële parcours veel zijstraten ontdekken en rondrijden om een goed gevoel van het eiland Man te krijgen.

Deze nieuwe trailer focust zich juist op het officiële parcours en in deze beelden zien we meer van Snaefell Mountain. Je zal voornamelijk racen over relatief smalle wegen en bruggetjes, en scherpe bochten tegenkomen op dit parcours. In de gameplay zie je ook regelmatig een wisseling tussen first-person en third-person. De game staat gepland voor een release in mei op de PlayStation 4, 5, Xbox One, Series X|S en pc.