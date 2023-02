Back 4 Blood heeft sinds de release veel extra content mogen ontvangen, maar daar komt nu een einde aan. Via een bericht op de website van de game laat Turtle Rock Studios weten dat ze inmiddels bezig zijn met een nieuwe game en dat het team niet groot genoeg is om ook content voor Back 4 Blood te blijven maken.

De game verscheen in 2021 en met pakweg anderhalf jaar ondersteuning is de titel flink uitgebreid met allerlei extra zaken, waaronder drie grote uitbreidingen. Hoewel de ondersteuning zal stoppen, blijft de game gewoon online en speelbaar, dus afgezien van een stop op nieuwe content verandert er verder niets.

“Turtle Rock Studios is actually pretty small for a studio making AAA games. We don’t have quite enough folks to continue working on Back 4 Blood content while we spin up another game – yes, another game! Given this, it’s time for us to put our heads down, get back in the lab, and get to work on the next big thing.”