Review | Like a Dragon: Ishin! – De serie voorheen bekend als Yakuza, kent een wat tumultueuze geschiedenis in Europa. Waar we de games in eerste instantie ongeveer een jaartje na de release in Japan hier mochten verwelkomen, was het een periode behoorlijk stil rondom de franchise. In die periode kwam ook Ryu Ga Gotoku Ishin! uit in Japan. Net als Ryu Ga Gotoku Kenzan! was Ishin! enkel voor onze Aziatische vrienden. Negen jaar na de oorspronkelijke release, nu Like a Dragon in Europa grootser is dan ooit, krijgen we een heruitgave in de vorm van Like a Dragon: Ishin! Of deze heruitgave de remake is waarop we hebben gehoopt, lees je in deze review.

Er was eens…

De tweede helft van de negentiende eeuw was een bijzonder tijdperk voor Japan. Er werd veel gehandeld met andere landen, waardoor er een soort frisse wind door het land heenging en ook de bevolking zag hoe het er in andere culturen aan toeging. Dat was natuurlijk niet hoe de Bakufu, al jaren lang machthebbers in het land, het graag wilde zien. Voor deze specifieke samoerai moest je als onderdeel van het gepeupel buigen, al had je bij wijze van je hele ribbenkast gebroken. Een ouderwets klassensysteem, waar een andere samoerai genaamd Sakamoto Ryoma ook niet bepaald een fan van was. Like a Dragon: Ishin! draait om dit historische figuur.



Bij Ryoma’s thuiskomst in Tosa, na jarenlang getraind te hebben, wordt hij er direct aan herinnerd waarom dit klassensysteem zo waardeloos is. Een moeder probeert haar dochter met spoed bij een arts te krijgen, tot er een groepje samoerai het dorp in komen gewandeld en eisen dat er voor hen wordt gebogen. Ryoma kan dit niet over zijn hart verkrijgen en neemt het op voor de dames, door de samoerai met zijn blote vuisten een lesje te leren. Dit kost Ryoma echter wel zijn vrijheid, want hij wordt direct de cel in gesmeten. Gelukkig heeft hij goede connecties binnen Tosa, waardoor hij snel weer vrijkomt. Het scheelt dat jouw adoptie-vader Yoshida Toyo is, een van de machthebbers in Tosa die er wél een moderne visie op nahoudt.

Toyo brengt Ryoma op de hoogte van zijn plan om Tosa naar een zonnigere toekomst te helpen, maar de verkeerde mensen vernemen dit en vermoorden hem. Natuurlijk wordt de beschuldigende vinger richting Ryoma gewezen, waardoor hij Tosa moet ontvluchten en onder een schuilnaam richting Kyoto reist. Hier ontmoet Ryoma een groep bondgenoten die hetzelfde willen als hem en wijlen Toyo, namelijk een democratie waarin het volk ook wat te zeggen heeft. Met de juiste manschappen en connecties zet Ryoma alles op alles om een revolutie te ontketenen in het conservatieve Japan.

Bijna een decennium

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Like a Dragon: Ishin! speelt als een game van negen jaar geleden. Dus nee, we hebben hier niet met een remake te maken, maar eerder met een behoorlijk uitgebreide remaster. Wie hoopte op de Kiwami-behandeling zal dus lichtelijk teleurgesteld zijn. Aan vrijwel alles in de game merk je dat hij uit een ander tijdperk komt: de manier waarop Ryoma door de wereld heen beweegt, de soms wat houterige combat en met name de vele laadschermen. Toegegeven, met hedendaagse SSD’s zijn die laadschermen ook zo weer weg, maar het vermindert de immersie behoorlijk in een anderzijds fantastisch vormgegeven wereld. Het is weer even wennen na de laatste games van Ryu Ga Gotoku Studio, waarin laadschermen nagenoeg verleden tijd waren.

Ryoma heeft vier verschillende vechtstijlen tot zijn beschikking: brawler, swordsman, gunman en wild dancer. Respectievelijk maak je dan gebruik van jouw vuisten, zwaarden, pistolen of een combinatie van zwaard en pistool. Elk van deze vechtstijlen kent een eigen skilltree die je kan upgraden met skillpoints, die je krijgt door te vechten. Hoewel je vrij snel een favoriete vechtstijl zal hebben, is het wel belangrijk om alle skilltrees bij te houden. Sommige gevechten vereisen namelijk dat je een specifieke stijl hanteert, dus laat de brawler stijl niet voor wat het is. Wij moesten het op de harde manier leren.

What happens in Kyoto…

Kyoto zit als hoofd hub van de game tjokvol met activiteiten, sidequests en genoeg winkels om naar hartenlust in te shoppen. Kyoto an sich is niet zo groot, maar in de negentiende eeuw waren metropolen nog niet echt een ding. Ondanks het kleine formaat hebben we ons geen seconde hoeven te vervelen in de stad. Natuurlijk zijn de maffe sidequests met evenals maffe personages nog steeds prima vertegenwoordigd in deze game. Mocht je daar even genoeg van hebben kan je ook ontspannen gaan vissen, wat hout gaan hakken om centjes bij te verdienen of je duikt in een van de gekke minigames waar deze serie zo bekend om staat.

Karaoke in de negentiende eeuw, wie had dat gedacht. De eigenaar van de plaatselijke karaoke-bar acht zichzelf dan ook een soort pionier. Hoe de beste man aan de bladmuziek en tekst van Baka Mitai is gekomen blijft wel een raadsel. Als dansen meer jouw ding is, heeft Like a Dragon: Ishin! ook een nihon-buyo minigame waarin je diverse traditionele Japanse dansmoves moet perfectioneren. Zit je liever op je gat en wil je de actie voor jouw neus zien gebeuren, dan raden we de chicken races aan. Zet wat van je geld in op jouw favoriete kip en het is duimen geblazen dat je met de jackpot naar huis gaat. De minigames zijn trouw aan de tijdsgeest, maar met net genoeg gekheid om toch een grijns op je gezicht te toveren.

What’s new, Ryoma-san?

Like a Dragon: Ishin! kent naast verbeterde graphics ook een hoop gewijzigde acteurs. In de oorspronkelijke release waren een hoop van de personages al gebaseerd op figuren uit de Yakuza-serie, maar nu we negen jaar verder zijn hebben we er een hoop nieuwe personages bij gekregen en ook wat nieuwe favorieten. Deze belangrijke personages zien er in ieder geval fantastisch uit en de acteurs hebben daarvoor ook een hoop dialoog opnieuw ingesproken. Daarnaast is er een vernieuwde implementatie van de Trooper Cards. In de oorspronkelijke release waren deze beperkt tot slechts één specifieke minigame, maar nu kan je ze ook gebruiken om Ryoma van wat extra kracht te voorzien, health terug te krijgen of speciale aanvallen los te laten op de tegenstander. De Trooper Cards zelf zijn op hun beurt gebaseerd op figuren in de wereld van Ishin. Daarnaast passeren ook wat bekende influencers de revue. Het gebruik van Trooper Cards is gelukkig geheel optioneel, want hedendaagse influencers doen natuurlijk wat af aan de immersie van Japan in de negentiende eeuw.

Kiwami… light?

Op grafisch gebied kunnen we Like a Dragon: Ishin! goed vergelijken met remasters uit de stallen van THQ Nordic. In het bijzonder komen voor ondergetekende Destroy All Humans! en SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated al snel om de hoek kijken. Ryu Ga Gotoku Studio heeft gebruikgemaakt van Unreal Engine 4 om een nieuwe laag textures met hier en daar volledig opnieuw geanimeerde personages toe te voegen aan de game. Het resultaat is niet vervelend om naar te kijken, met wat schoonheidsfouten in de omgevingen en sporadische texture pop-in daargelaten.



We hebben Like a Dragon: Ishin! gespeeld op de pc. Het door ons gebruikte systeem (Ryzen 7 3700X, 32GB RAM, Radeon 6900 XT) had geen enkele moeite met de game. We hebben bij het spelen alle instellingen direct op de hoogste kwaliteit gezet en wisten zonder moeite 144fps op een 1440p scherm met een 144hz refresh rate te halen. In onze ervaring draaide de game erg stabiel, zonder noemenswaardige framedrops. Ook weet de game goed gebruik te maken van de snelheid van SSD’s, waardoor onze laadtijden zeer kort waren en problemen zoals texture pop-in, iets wat haast inherent verbonden is aan Unreal Engine 4, vaak niet eens wisten op te vallen.

Zoals we eerder al aanhaalden is een hoop dialoog opnieuw opgenomen voor deze heruitgave, maar niet alles. Je merkt zo nu en dan op dat sommige personages een stuk minder helder klinken dan anderen. Dat is behoorlijk zonde, want het trekt je soms helemaal uit het verhaal. Voor Like a Dragon: Ishin! is er geen Engelse nasynchronisatie beschikbaar, maar dat hadden we ook niet verwacht. Het had namelijk totaal niet gepast lettende op de setting. Op de muziek hebben we echter niks aan te merken. Dat stukje blijkt goed verzorgd en dat merken we met name aan minigames zoals karaoke.



Gespeeld op: Pc.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S.