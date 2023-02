Bethesda heeft Starfield al een hele poos geleden aangekondigd, maar een releasedatum blijft uitblinken door zijn afwezigheid. Net als velen gingen we er eigenlijk vanuit dat de game in de eerste helft van 2023 in de winkelrekken zou belanden, maar die ruwe datum is helaas al lang geen zekerheid meer.

Eind januari organiseerde Microsoft reeds een showcase voor onder andere Redfall, waarin de releasedatum van die game werd meegedeeld. Een soortgelijk evenement staat voor Starfield ook op het programma, maar is eveneens nog niet aangekondigd. De officiële Discord van Bethesda biedt nu (iets) meer duidelijkheid.

Volgens de ontwikkelaar en uitgever zal de showcase er pas komen wanneer hij klaar is. Bethesda is nog steeds “het een en ander in orde aan het brengen”. Als de showcase nog niet aangekondigd kan worden, betekent dit jammer genoeg ook dat een releasedatum in de nabije toekomst erg onwaarschijnlijk wordt.

We houden jullie zoals altijd op de hoogte als er meer nieuws vrijgegeven wordt.