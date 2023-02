PlayStation VR2 verschijnt aanstaande woensdag en met deze naderende release is het een mooi moment voor de terugkeer van de Jouw mening rubriek. Inmiddels zijn de reviews van PlayStation VR2 online gegaan en die schetsen een louter positief beeld. De hardware is fantastisch vanwege de hoge beeldkwaliteit, het comfort, de high-end controllers en het fijne gebruikersgemak. Het enige wat een sublieme ervaring misschien net ietsje in de weg zit is de kabel, maar in vergelijking met het vorige model is er al een enorme stap vooruit gemaakt.

Aan de hardware ligt het niet, want dat heeft Sony piekfijn op orde. Het zijn vooral de games die het platform gaan maken of breken. Ten tijde van PlayStation VR zagen we veel games verschijnen, ook uit de stal van Sony zelf. Dat is dit keer een stuk minder, want de enige Triple-A release van eigen hand is Horizon: Call of the Mountain. Over de launch line-up hebben we in aantallen overigens weinig klagen, want met tientallen titels is er genoeg keuze.

Feit is wel dat een vrij fors gedeelte hiervan reeds bestaande games zijn, die van een upgrade worden voorzien. De twee hoogvliegers in dat opzicht zijn Gran Turismo 7 en Resident Evil 8: Village. Daarnaast zien we vooral wat kleinere games die ongetwijfeld leuk zijn om te spelen, maar niet zoveel impact hebben als de genoemde titels. Op termijn komen er natuurlijk nog veel meer games aan, zo hebben we bijvoorbeeld The Dark Pictures: Switchback in het vooruitzicht.

Sony heeft ook reeds aangekondigd dat er meer dan 100 games in ontwikkeling zijn, maar eerlijkheid gebied ons te zeggen dat het vanuit het first-party kamp opvallend stil is. Er zijn nog geen Triple-A releases aangekondigd gebaseerd op andere (Sony) franchises of nieuwe IP’s. Dit afgezien van Firewall Ultra, die later dit jaar moet verschijnen. Maar ook third-party uitgevers zijn eigenlijk best stil. Ubisoft is een ontwikkelaar die vaak bij de release van een nieuw platform met een reeks titels komt, maar rondom PlayStation VR2 zijn ze erg afwezig.

Dat er veel games voor PlayStation VR2 zullen verschijnen is evident, zij het upgrades of nieuwe titels. Er is een vrij grote virtual reality markt, maar wat we nu vooral zien is dat reeds verschenen games een port naar het nieuwe platform krijgen. Dit zijn games die al beschikbaar zijn voor andere vr-systemen, waarbij het overzetten naar PlayStation VR2 natuurlijk een no brainer is. Maar laten we wel wezen, de toekomst qua killer apps is (helaas) nog zeer troebel.

Met de hardware die als een huis staat, is het aan Sony om echt het succes zelf na te jagen door met veel eigen games te komen. Er liggen genoeg mogelijkheden binnen het eigen portfolio van titels om PlayStation VR2 op termijn die impuls te geven die het nodig zal hebben. We hopen in dat kader vooral dat Sony hier ook actief bovenop duikt, maar het verleden leert ons dat Sony altijd wat moeite heeft met de focus verdelen. Zo lieten ze de PlayStation Vita bijvoorbeeld al snel voor wat het was, wat eeuwig zonde is.

Goed, om er niet een te lang verhaal van te maken: Sony zal zich dus echt hard moeten maken voor een indrukwekkende line-up later dit jaar, maar ook de jaren die erna volgen. Net zoals we dat proces bijna jaarlijks herhaald zien worden destijds op de PlayStation 4 en nu de PlayStation 5. Dit sterkt het vertrouwen in het platform, want alleen met indies en ports ga je er niet komen. Wat Sony ook kan doen is natuurlijk deals sluiten, zo zou de komst van Half-Life: Alyx en Medal of Honor: Above and Beyond schitterende aanwinsten kunnen zijn die de verkoop stimuleren.

Hoe dan ook, we spreken hier de hoop uit dat Sony PlayStation VR2 tot een waar succes gaat maken met schitterende games, maar vooralsnog zijn ze iets te stil. De hardware verdient het in ieder geval, dat blijkt wel uit de reviews. Ben je het er mee eens? Of sta je er juist anders in en ben je wel content met een forse aanwas van ports en kleinere titels, omdat het jou meer ligt? Kwantiteit is immers ook niet per se fout, het zorgt voor veel keuze. Is dat genoeg? We werpen zoals altijd een vraagstuk op, aan jullie om er je mening over te delen en dat kan hieronder.