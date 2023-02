Op 2 mei van dit jaar kan je de nieuwste game van de makers van Dishonored spelen, namelijk Redfall. Ben je van plan een fysiek exemplaar aan te schaffen, dan kom je waarschijnlijk bedrogen uit. Het ziet er namelijk naar uit dat er geen disc in het doosje zal zitten.

Op de support-pagina van de website van Bethesda wordt er antwoord gegeven op de vraag wat je krijgt als je de fysieke versie van Redfall koopt. Voor de pc-versie geldt dat er een Steam-code in het doosje zal zitten. In het doosje van de Xbox-versie zit een zogenaamde ‘Xbox Play Anywhere’-code, zodat je het spel op zowel de Xbox Series X|S als pc kunt spelen.

Dat de Xbox-versie je de mogelijkheid geeft om op twee platforms te spelen is natuurlijk leuk. Alleen is Xbox Play Anywhere enkel beschikbaar voor digitale titels. Het ziet er dus naar uit dat er geen disc in het doosje van Redfall zal zitten en je het spel alleen digitaal kan binnenhalen.

Nu is de kans op een code én disc in het fysieke exemplaar van Redfall nagenoeg nihil, dus wat het nut van een fysieke editie dan is, is een beetje de vraag. Hopelijk krijgen we hier snel duidelijkheid over.