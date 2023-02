Zoals je hier al kon lezen zal je een klein maandje langer geduld moeten hebben om met The Dark Pictures: Switchback VR aan de slag te kunnen gaan. De game zal namelijk pas op 16 maart verschijnen voor PlayStation VR2 in plaats van op 22 februari, zoals initieel gepland.

Om dat wachten wat dragelijker te maken, heeft Supermassive Games ons van een uitgebreide gameplay video voorzien. Hierin kom je bijvoorbeeld te weten dat je in bepaalde segmenten van de game maar beter niet met je ogen knippert, aangezien de VR-headset dit detecteert en dat dat juist het moment is dat bepaalde vijanden dichterbij sluipen.

Verder zijn er nog wat nieuwigheden die worden getoond, dus bekijk zeker even de onderstaande video. Mocht je nog niet weten of je wel of niet een PlayStation VR2 moet aanschaffen, kan je hier terecht voor onze review.