Michael Madsen, Vanilla Ice, Chuck Norris, Danny Glover… de lijst met bekende namen die binnenkort in Crime Boss: Rockay City te zien zullen zijn lijkt haast eindeloos. Een cast vol sterren is echter één ding; een game afleveren die effectief leuk is om te spelen iets heel anders. Gelukkig lijkt ontwikkelaar Ingame Studios zich ook daar bewust van te zijn.

De studio heeft de tweede aflevering in een reeks gameplay showcases van Crime Boss: Rockay City op het wereldwijde web gegooid. Deze video moet spelers overtuigen dat de coöp shooter vol levensgevaarlijke overvallen hun zuurverdiende centen waard zijn. Wie interesse heeft, kan de ruim vier minuten lange video hieronder aanklikken.