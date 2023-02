Assassin’s Creed: Syndicate verscheen in 2015 en was zonder twijfel niet het hoogtepunt uit de franchise. Desalniettemin was de game vermakelijk genoeg en je kan deze titel natuurlijk ook op current-gen systemen spelen via backwards compatibility. De game kende echter wat visuele problemen als het op de PlayStation 5 gespeeld wordt, maar na lange tijd is dit nu aangepakt.

Vorig jaar gaf Ubisoft nog aan dat er een patch aan zat te komen, maar dat is inmiddels alweer 7 maanden geleden. De patch is nu dan toch eindelijk werkelijkheid geworden, want er is een nieuwe update voor Assassin’s Creed: Syndicate verschenen. Deze update pakt de beruchte ‘flickering’ bug aan die spelers ongetwijfeld epilepsie heeft bezorgd. Deze bug zorgde er namelijk voor dat gebouwen van schaduwen werden voorzien met bijgevolg direct een volledige belichting, wat het flickering effect veroorzaakte.