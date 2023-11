Mocht je wel in zijn voor een Assassin’s Creed avontuur en je hebt Assassin’s Creed: Syndicate nog niet gespeeld, dan kun je nu profiteren van een leuke promo. Ubisoft heeft via X laten weten dat ze in het kader van Cyber Week Assassin’s Creed: Syndicate gratis beschikbaar stellen.

Het betreft hier de pc-versie van de game, die te claimen is via de Ubisoft Store. Als je hier gebruik van wilt maken, dan kan dat tot 6 december. Nadien zal je weer voor de game moeten betalen. Interesse in de game, klik dan hier om jouw gratis exemplaar te claimen.

Meer weten over Assassin’s Creed: Syndicate? Check dan zeker even onze review.