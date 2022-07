Vrijwel alle PlayStation 4-games zijn door middel van backwards compatibility uitstekend te spelen op de PlayStation 5. Slechts een handjevol games werkt om uiteenlopende redenen niet optimaal. Assassin’s Creed: Syndicate is daar een voorbeeld van. De game is wel speelbaar op de PS5, maar vele grafische glitches zorgen voor een minder fijne ervaring. Voor de release van de PS5 nam Ubisoft de game ook al op in een lijst met games die niet goed zouden werken op Sony’s nieuwste console.

Tot op de dag van vandaag heeft Ubisoft de problemen met Assassin’s Creed: Syndicate op de PlayStation 5 nooit verholpen, maar komt daar binnenkort wellicht verandering in? Het zou kunnen. Het Twitteraccount van Ubisoft Support reageerde namelijk op een vraag van een fan hierover, door te zeggen dat er aan een fix wordt gewerkt en dat Ubisoft zo snel mogelijk met nieuws daarover komt.

“The team is aware of some visual issues in Assassin’s Creed Syndicate on PS5 and working on a fix as soon as possible. We don’t have any updates just yet, but please keep an eye out for news on that.”

Enkele uren later werd de tweet alweer verwijderd, waardoor het maar de vraag is of het statement klopt. Het kan zijn dat een onwetende supportmedewerker iets zei dat helemaal niet klopt en dat er geen plannen zijn om Assassin’s Creed: Syndicate op de PlayStation 5 te fixen. Een andere optie is dat de informatie wel klopt, maar nog niet mocht worden gedeeld en dat het bericht daarom is ingetrokken.

Hoewel het wat laat zou zijn, is het niet helemaal ondenkbaar dat Ubisoft aan een fix werkt. Assassin’s Creed: Syndicate is het enige deel uit de hoofdreeks dat nu niet goed werkt op de PlayStation 5. Eerder deze week lekte tevens uit dat binnenkort waarschijnlijk diverse PS4-delen van Assassin’s Creed aan de line-up van PlayStation Plus Extra en Premium worden toegevoegd. Het zou gaan om Black Flag, Unity, Freedom Cry en The Ezio Collection. Zo blijft Assassin’s Creed: Syndicate de grote afwezige en dus zou het kunnen zijn dat Ubisoft die game nu gaat fixen, zodat ook dat deel aan PlayStation Plus kan worden toegevoegd.

Of het daadwerkelijk klopt is dus echt nog alles behalve zeker, maar we houden het in de gaten. Als er nieuws is, lees je het uiteraard hier.