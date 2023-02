Eind vorige week kondigde Playground Games de Rally Adventure uitbreiding voor Forza Horizon 5 aan. Deze uitbreiding verschijnt op 29 maart en voegt zowel een nieuwe omgeving als een reeks nieuwe auto’s toe.

Nu enkele dagen later zijn er meer details over de uitbreiding bekendgemaakt, waaronder de volledige lijst met auto’s. Die bestaat uit het volgende:

2022 Ford F-150 Lightning Platinum

1973 Hoonigan Volkswagen Baja Beetle Class 5/1600 ‘Scumbug’

2001 Ford #4 Ford Focus RS

2022 Alumicraft #6165 Trick Truck

2021 Polaris RZR Pro XP Factory Racing Limited Edition

2020 Jimco #179 Hammerhead Class 1

2019 Jimco #240 Fastball Racing Spec Trophy Truck

2019 Casey Currie Motorsports #4402 Ultra 4 ‘Trophy Jeep’

2021 RJ Anderson #37 Polaris RZR Pro 4 Truck

2021 Alumicraft #122 Class 1 Buggy

Het nieuwe gebied waarin we rond kunnen racen is de Sierra Nueva dat zich kenmerkt door het onherbergzame gebied vol met heuvels, bandensporen en meer. Doordat je nu op een andere ondergrond rijdt, zal het gevoel tijdens het rijden compleet anders zijn, wat op zichzelf voor een nieuwe uitdaging zorgt.

De locaties die je in Sierra Nueva zoal aan zult doen zijn een enorme verlaten steengroeve, zandduinen, de plaats Pueblo Artza, de Green Hills en een volledig te slopen Palm Forest. Klinkt als genoeg variatie en om daar nog een schep bovenop te doen, is de uitbreiding voorzien van een nieuwe soundtrack.

De uitbreiding kent bovendien een reeks nieuwe evenementen en uitdagingen, waarbij gewisseld wordt tussen races op asfalt, in het zand, maar ook nachtelijke races. Dit in een één op één opzet, maar ook in een multi-car structuur.

De uitbreiding is vanaf de genoemde datum verkrijgbaar voor een bedrag van rond de € 20,-. Als je Xbox Game Pass abonnee bent, krijg je wat korting.