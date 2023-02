Playground Games heeft positief nieuws voor liefhebbers van de rallysport, er zit namelijk een Forza Horizon 5 Rally Adventure uitbreiding aan te komen. Dit is de tweede grote uitbreiding die beschikbaar wordt gesteld voor de game. Hierin zal je door een nieuwe regio, genaamd de Sierra Nueva, kunnen scheuren.

Dit is natuurlijk niet alles wat toegevoegd zal worden aan de game op 29 maart, wanneer de uitbreiding verschijnt. Hieronder kan je de volledige lijst met vernieuwingen terugvinden:

10 nieuwe terreinwagens, waaronder de volledig elektrische Ford F-150 Lightning Platinum uit 2022 en de Hoonigan Volkswagen Baja Beetle Class 5/1600 ‘Scumbug’ uit 1973

Een uitgebreid aanbod van EventLab props met Rally tintje, waaronder branded barrières, vlaggen en civiele voertuigen

Nieuwe muziek van de fanfavoriete Epitaph Radio met een hardrock rally soundtrack

Nieuwe rallyonderdelen om voertuigen aan te passen tot speciaal gebouwde rallymonsters, inclusief een anti-lag-systeem dat meer vermogen levert aan turbomotoren

Beschik jij over de Premium Add-on bundel, de Premium Edition of de Expansions bundel, dan krijg jij automatisch toegang tot deze uitbreiding. Mocht dit niet het geval zijn, is de uitbreiding ook aan te schaffen voor € 19,99. Wil je eerst een beeld krijgen van de nieuwste content, bekijk dan zeker de onderstaande video even.