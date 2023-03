Preview | Resident Evil 4 Remake – Capcom heeft de afgelopen jaren meerdere Resident Evil-games van een remake voorzien, waarvan Resident Evil 2 een regelrecht succes was. Het derde deel wist dat niveau niet helemaal aan te tikken, maar werd desalniettemin goed ontvangen. Toen kwam de Japanse studio bij het vierde deel aan; een game die qua status toch wel van een heel ander kaliber is. We moesten er eventjes op wachten, maar in juni 2022 was de kogel door de kerk: Capcom zou ook Resident Evil 4 van een remake voorzien. We zijn nog geen jaar verder en de release is al bijna daar, maar vlak daarvoor hebben we al een aantal fragmenten mogen bekijken.

Een meer duistere toon

Capcom heeft eerder laten weten dat deze remake trouw zal zijn aan het origineel en daarom zal de premisse ook niet verschillen: geheim agent Leon Kennedy wordt na de gebeurtenissen in Raccoon City gevraagd om de ontvoering van de dochter van de president te onderzoeken. Dit brengt hem naar een afgelegen gebied in Spanje, waar de dorpelingen al snel een stokje willen steken voor Leons werkzaamheden. Er ligt een fikse uitdaging klaar voor de voormalig agent en gaandeweg zal hij allerhande kleurrijke figuren ontmoeten.

Kijkend naar de beelden, valt het vooral op dat de toon van deze remake een stuk duisterder is dan het origineel. Het is nou niet dat Resident Evil 4 bepaald een sprankelende game is, maar Capcom heeft er duidelijk voor gekozen om de remake in een serieuzer jasje te steken. Leon is minder de “shoot first, ask questions later” actieheld met de oneliners, maar hij schrikt oprecht van de gruwelen die op zijn pad komen. Ook op visueel gebied is er het één en ander veranderd en zien we (letterlijk) een meer donkere wereld terug. Vooralsnog ziet het er dus naar uit dat Capcom in ieder geval qua sfeer meer gaat leunen op het horror aspect van deze actie-horror shooter.

Old dog, new tricks

Leons houding mag dan misschien wat serieuzer zijn, dat kunnen we niet helemaal zeggen van zijn mogelijkheden. Resident Evil 4 was een flinke sprong vooruit voor de franchise op het gebied van interactiviteit, met name tijdens de combat. Dat is Capcom gelukkig niet uit het oog verloren en we zien Leon als vanouds bekende acties doen, maar hij lijkt ook een aantal nieuwe trucs in z’n arsenaal te hebben, zodat het toch fris en modern aanvoelt en – misschien nog wel belangrijker – de essentie van het origineel niet verloren gaat.

Zo zagen we bijvoorbeeld dat Leon nu ook aanvallen kan blokkeren, mits er op het juiste moment gereageerd wordt. Dit komt natuurlijk goed van pas tegen de verschillende soorten vijanden zoals de Ganado’s die veelal met mêlee-wapens rondlopen. Dit soort zaken gaan dan op voor de meer hectische gevechten, maar er zijn ook momenten dat je (tijdelijk) het gevecht misschien wilt ontlopen en zodoende kan Leon nu ook gehurkt rondlopen. Hoewel, het is niet helemaal duidelijk of dit een vrije keuze is, of dat dit alleen op selecte momenten kan.

Maar dat wil niet zeggen dat die nieuwe interacties alleen tot Leon beperkt zijn. In het origineel breng je namelijk een significant deel van de game door met Ashley Graham, die toen beperkt was tot het volgen van Leon of simpelweg stil blijven staan op één plek. Capcom lijkt hier ook aandacht aan besteed te hebben en je kunt Ashley commanderen om je op de hielen te volgen, of vragen dat ze in de buurt blijft, maar dat ze je wel wat meer ruimte geeft en je zodoende makkelijker de verschillende vijanden kunt bestrijden (en zij niet het slachtoffer wordt van een wilde aanval).

Resident Evil 4, maar dan anders

Ondanks de veel modernere visuals, zagen we gelukkig wel veel herkenbare plekken terugkomen in de game, zoals het grote meer in de vroegere hoofdstukken van de game, maar ook de slepende tocht naar het kasteel van Ramón Salazar en diens interieur. Leon moest het bijvoorbeeld opnemen tegen de blinde doch gevreesde Garrador, maar diens arena lijkt dieper in de kerkers van het onheilspellende kasteel verstopt te zitten. Capcom heeft nog geen woord gerept óf er nieuwe gebieden toegevoegd zijn, maar we gaan – als het goed is – wel alle bekende stukken opnieuw beleven, zij het in een ietwat ander jasje.

Verder zien we dat er een aantal andere zaken grondig aangepakt zijn, zoals de plaatsing van puzzels en zelfs nieuwe quests. Zo vond Leon een briefje met een verzoek om een bepaald item op te sporen en deze te verkopen aan de bekende merchant, die uiteraard ook terugkeert. Mettertijd zal hij nieuwe items aanbieden, die je natuurlijk kunt aanschaffen middels de Pesetas en schatten die je gaandeweg vindt. Bekende vijanden zullen tevens de revue passeren, maar zij hebben – net als Leon – met de jaren een aantal nieuwe vaardigheden opgepikt. Dit levert dus zowel herkenbaarheid als toch wat meer variatie op.

Voorlopige verwachting

We willen niet té voorbarig zijn, maar een vergelijking met de films Dawn of the Dead uit 1978 en diens hervertelling uit 2004 is hier misschien niet misplaatst. Het origineel was – net als Resident Evil 4 – revolutionair en een product van zijn tijd. Vervolgens wist Zack Snyder het verhaal naar een nieuw tijdperk te brengen. Het punt is hier niet of de één per se beter is dan de ander, maar vooral dat het herkenbaar is en toch z’n eigen identiteit heeft. Dat is wat we in het geval Resident Evil 4 wel bespeuren. We waren enigszins sceptisch toen Capcom onthulde dat ze zelfs deze grootse game onder handen gingen nemen, niettemin omdat het derde deel toch wat meer kritiek heeft gekregen dan ze mogelijk in eerste instantie hadden verwacht. Maar, hoe meer we zien en horen van deze remake, krijgen we toch langzamerhand de indruk dat Capcom dit helse karwei zomaar kan gaan flikken.