HBO heeft een trailer uitgebracht voor de een na laatste aflevering van het eerste seizoen van The Last of Us. In de trailer zullen spelers van The Last of Us een bekende stem te horen krijgen, Troy Bakers personage maakt namelijk zijn eerste verschijning.

In de trailer zien we Ellie verwikkeld in een gevecht met een groep overlevenden. De groep wordt geleid door een personage genaamd David. Davids compagnon James wordt vertolkt door Troy Baker, die we natuurlijk allemaal kennen als de stem van Joel in The Last of Us (Part I) en Part II.

Aflevering 8 is vanaf maandag 6 maart om 3 uur ’s ochtends te bekijken op HBO Max. Eerder deze week kwam aflevering 7 uit, waarin het verhaal gebaseerd op de prequel DLC Left Behind te zien was.