De langverwachte remake van Resident Evil 4 is bijna verkrijgbaar en dat betekent dat ook de digitale storefronts zich mogen opmaken voor de aankomende downloads en drukte. Gelukkig is er tegenwoordig vaak de mogelijkheid om titels van tevoren te pre-loaden, zodat je op de releasedag snel aan de slag kunt.

Dat is ook zo in het geval van Resident Evil 4 Remake, die je vanaf nu kunt pre-loaden voor de Xbox Series X|S. De game zal zo’n 67GB van de schijf in beslag nemen, wat vermoedelijk ook voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc het geval zal zijn. Het is nog niet bekend wanneer de pre-loads voor deze platforms beschikbaar zijn.

Resident Evil 4 Remake lanceert op 24 maart, je kunt hier onze preview nog eens rustig nalezen.