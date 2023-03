Wild Hearts ligt nu ongeveer drie weken in de (digitale) winkelrekken en was in onze ogen niet de meest geweldige game. In onze review kwam Wild Hearts niet verder dan een 6.5, omdat er op verschillende vlakken zeker kansen voor verbetering liggen. Ondanks dat waren we wel positief over de verschillende Kemono – de grote monsters in de game – en daar komt er vandaag weer een bij.

Dit is de eerste content update die Wild Hearts krijgt en hiermee komt de Hellfire Laharback naar de game, die onder de categorie ‘Deeply Volatile Kemono’ valt. Deze enorme aapachtige zal ongetwijfeld een uitdaging vormen voor de spelers. Naast de nieuwe Kemono komen er ook een nieuwe quest en skill naar het spel. In de onderstaande tweet zien we ook dat er op 23 maart nog meer content uitkomt en dat er ook in april updates verwacht mogen worden.