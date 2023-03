Kennen jullie Overwatch 2 nog? Dat zogenaamde vervolg, dat eigenlijk gewoon de eerste game is, maar dan zonder de PvE modus. Daarnaast is het nu een free-to-play shooter geworden en die ontwikkeltijd van de afgelopen zes jaar lijkt voornamelijk te zijn besteed aan het implementeren van agressieve microtransacties. Toch trekt de game nog steeds veel spelers en die willen graag weten wat de toekomst te bieden heeft.

Producent Jared Neuss komt de fans tegemoet en laat op Twitter weten dat we binnenkort krijgen te horen wat Overwatch 2 dit jaar allemaal voor ons in petto heeft. Hopelijk die lang beloofde PvE modus, met waarschijnlijk nog meer microtransacties. Overwatch 2 is beschikbaar op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo switch en pc. Onze Overwatch 2 review lees je op de site.