Tekken 8 is momenteel in ontwikkeling en zo nu en dan toont Bandai Namco nieuwe beelden van de fighter. Ditmaal is het Paul Phoenix die de aandacht opeist, gezien hij de hoofdrol speelt in de nieuwe trailer.

De trailer laat naast Paul ook een nieuwe stage zien, die zich af lijkt te spelen op een militaire basis. Bekijk de nieuwe beelden hieronder en geniet. Wanneer Tekken 8 uitkomt is nog niet bekend, maar de game staat gepland voor dit jaar.