De laatste aflevering van de HBO serie The Last of Us is nog maar net beschikbaar en toch mogen we al vooruitblikken naar het tweede seizoen, wat niet lang na de première groen licht heeft gekregen van HBO. Het tweede seizoen zal in ieder geval een deel van de tweede game dekken, maar het ziet ernaar uit dat het mogelijke meerdere seizoenen zal beslaan.

Craig Mazin – medeverantwoordelijk voor de serie – onthulde onlangs al dat het tweede deel in zijn optiek meerdere seizoenen nodig heeft en hij krijgt in gesprek met GQ Magazine nu bijval van geestelijk vader Neil Druckmann. De twee heren werden gevraagd of het tweede seizoen ook de gehele tweede game zal vertalen, waarop Mazin duidelijk “nee” als antwoord geeft. Druckmann vult aan en zegt dat het meer dan één seizoen zal zijn.

Dat is natuurlijk niet vreemd, gezien de tweede game een stuk langer is dan het origineel en gevuld zit met belangrijke momenten. Uiteraard onthullen de twee scheppers niet hoeveel seizoenen het wél gaan worden, maar de signalen lijken duidelijk te zijn: The Last of Us zal verder gaan na het tweede seizoen.