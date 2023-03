Dat HBO’s The Last of Us een ongekend succes is mag inmiddels wel duidelijk zijn. Sterker nog, de opnames van het tweede seizoen gaan misschien dit jaar al van start. Nu weten we dat het eerste seizoen vrij trouw het verloop van de eerste game volgt, maar hoe zit dat met het tweede seizoen? Volgens showrunner Craig Mazin biedt The Last of Us Part II ruimte voor meerdere seizoenen.

“The Last of Us Part 2” is “more than a season’s worth of television” says showrunner Craig Mazin #TheLastofUs pic.twitter.com/hHILDAe1G5 — IGN (@IGN) January 27, 2023

Volgens Mazin is het verhaal van de tweede game een stuk groter en meer complex, waardoor er voldoende aanwezig is om dat over meerdere seizoenen uit te spreiden. Nu betekent dat niet dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren, het is slechts de mening van Mazin, maar het is apart als HBO ervoor kiest om de tweede game ook in slechts 9 afleveringen te proppen. Hoe denken jullie hierover?