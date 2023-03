Volgende maand kunnen we na jaren wachten eindelijk aan de slag met Dead Island 2. Deze game is door Dambuster Studios gemaakt en het ziet er naar uit dat het een leuke titel gaat worden, zoals je in onze hands-on preview hebt kunnen lezen.

Dead Island 2 belooft een game van aardige omvang te worden, want als we Adam Olsson (art director) en Lydia Cockerham (narrative designer) mogen geloven, is de duur van de game ongeveer 20 uur lang. Dit zeggen beide personen in een interview met WCCF Tech.

“I don’t know exactly. I think we have guidance stating that if you take part in some secondary missions and other activities, the whole experience is around 20 hours. That’s what we have.”

Buiten dat 20 uur de duur voor de singleplayer ervaring is, voorziet de coöp modus spelers van een reden om meermaals naar de game terug te keren, net zoals de collectables die in de titel te vinden zijn. Bovendien kun je de game meerdere malen opnieuw spelen met één van de andere personages.