Preview | Dead Island 2 – Het ontwikkelen van een game gaat niet altijd van een leien dakje. Het kan soms zo erg tegenzitten, dat het bijna een decennium duurt voordat je daadwerkelijk met een titel aan de slag kunt. Dat is meestal geen goed teken. Dead Island 2 werd in 2014 aangekondigd en komt volgende maand eindelijk uit. Er heeft dus bijna negen jaar tussen de aanvankelijke onthulling en de uiteindelijke release gezeten. Daar komt nog eens bij dat er in totaal drie verschillende ontwikkelaars aan het spel hebben gewerkt. Dit alles maakt ons sceptisch voor het uiteindelijke resultaat, hoewel de demo op de gamescom ons positief stemde. Wij hebben nu nogmaals (wat langer) met een vroege versie van Dead Island 2 kunnen spelen om te kijken hoe het er voor staat.

Begin bij het begin

Wij mochten Dead Island 2 vanaf het begin van het spel spelen en konden enkele missies en eventuele zijmissies checken. Dit alles kwam er voor ons op neer dat we meer dan zesenhalf uur konden spelen tot onze tijd met de previewcode ten einde kwam. Wel kregen we de mogelijkheid om de beschikbare campagne opnieuw te spelen, maar dan met een ander personage. Dead Island 2 biedt je namelijk zes verschillende figuren die als hoofdrolspeler kunnen dienen en deze hebben allemaal hun eigen sterke en zwakke punten. Zo konden we dus zien in hoeverre deze personen van elkaar verschillen qua gameplay. Het verhaal zal echter hoofdzakelijk hetzelfde zijn.

Dead Island is Dead Island

Het avontuur begint met de invasie van de zombies en het evacueren van mensen uit de geïnfecteerde stad. Jij krijgt het voor elkaar om in een vliegtuig te stappen, die je naar een veilige plek zal brengen. Alleen is er een zombie met het vliegtuig meegereisd en daardoor breekt er al snel paniek uit met als gevolg dat het toestel naar beneden stort. Je overleeft dit wonderwel, alleen word ook jij door een zombie gebeten. Je verwacht te veranderen in een ondood gedrocht, maar je blijkt immuun te zijn. Aangezien je de beet van een zombie kunt overleven, besluit je om anderen die niet immuun zijn zoveel mogelijk te helpen en je zoekt ondertussen naar een manier om te kunnen ontsnappen uit ‘Hell-A’.

Heb je Dead Island of Dead Island: Riptide gespeeld, dan weet je wat je kunt verwachten van het nieuwe deel in de serie. Je krijgt missies te volbrengen die het verhaal verder helpen en daarbuiten zijn er nog zijmissies en diverse collectibles te vinden. De missies die wij te spelen kregen, leken erg op elkaar en we moesten hoofdzakelijk steeds van A naar B gaan om iets te halen of iemand te redden. Bovendien leek het erop dat deze missies bij aanvang meer als verkapte tutorials dienst doen om zo de speler te laten wennen aan wat er allemaal mogelijk is. We gaan er dan ook van uit dat de missies na wat wij hebben mogen spelen wat gevarieerder en uitgebreider worden.

Bloed, bloed en nog meer bloed

Tijdens het avontuur zal je tegenstand krijgen van verschillende zombies van weer verschillende sterktes. Deze monsters ga je te lijf met verschillende wapens, waaronder messen en knuppels. Deze kun je weer upgraden of verbeteren door er bijvoorbeeld een vuurelement aan toe te voegen. Om dit te doen heb je resources nodig, dus je zal elk hoekje en gaatje moeten onderzoeken in de wereld. Op die manier heb je altijd de benodigdheden om je wapens sterker te maken of te repareren. Het maakt namelijk niet uit of je een stuk hout hebt of een zwaard, ze kunnen beide stukgaan als je het teveel gebruikt. Je kan dus niet als kip zonder kop alles wat in je weg staat te lijf gaan. Je moet wel degelijk nadenken over wat je doet.

De gameplay van Dead Island 2 is dus op het eerste gezicht gewoon hetzelfde als zijn voorgangers. Dit wil niet zeggen dat we ons niet vermaakt hebben. De besturing is goed en het vechten tegen verschillende soorten zombies levert een voldaan gevoel op. Dit komt vooral door het nieuwe schadesysteem dat in Dead Island 2 is geïmplementeerd. Dit systeem zorgt er namelijk voor dat een zombie schade oploopt op de plek waar jij hem raakt. Ook hangt de schade af van het object waarmee je de zombie raakt. Zo kan je loshangende kaken verwachten, worden botten zichtbaar omdat je het vlees hebt weggesneden of geslagen, en ingewanden kunnen naar buiten komen. Sowieso gaat dit gepaard met veel bloed en dit ziet er gewoon heel erg vet uit.

Een potje kaarten

Volgens de ontwikkelaar is de manier waarop je je personage kunt oplevelen wel totaal anders. Je verdient namelijk kaartjes die je een bepaalde vaardigheid of buff geven. Je hebt maar een beperkt aantal ‘slots’, dus je kunt niet alle kaartjes die je ontgrendeld hebt gebruiken. We konden tijdens onze speelsessie ook nog niet alle slots vrijspelen, dus het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit systeem exact uitpakt. Nu lijkt het erop dat dit systeem ervoor zorgt dat je steeds zal wisselen van kaartjes, omdat sommige vaardigheden in bepaalde situaties nuttig zijn en in andere weer niet. Dit lijkt voor onnodige pauzes in de game te zorgen, omdat je steeds andere vaardigheden of buffs wilt hebben en dus kaartjes moet wisselen. Lijkt niet ideaal, maar wellicht dat dit in de volledige versie – als je meer slots ontgrendeld hebt – beter tot zijn recht komt.

Wat wel goed tot zijn recht komt zijn de graphics. Hell-A ziet er netjes en gedetailleerd uit en is tevens een goede representatie van Los Angeles, namelijk erg kleurrijk. Het is in ieder geval een goed gekozen en passende setting, want meestal spelen zombiegames zich af in grauwe werelden. De kleurrijke omgevingen steken nu heerlijk af tegen al het bloed en de zombies die je tegenkomt. En voor beide geldt dat deze in overmaat aanwezig zijn. Zoals eerder al aangegeven zijn er ook meerdere speelbare personages. Wat wij hebben meegekregen is dat elk hoofdfiguur net even anders speelt en ieder ook zijn/haar eigen exclusieve upgrade-kaartjes heeft. Dit zorgt dat meerdere speelsessies worden aangemoedigd en waarschijnlijk ook worden beloond met een ervaring die net weer even anders is.

Nog niet ideaal

We hopen ook dat de volledige versie van Dead Island 2 op een ander punt anders is dan de door ons gespeelde versie en dat is de framerate van de pc-versie. Deze is namelijk nog niet helemaal je van het. Wij speelden het spel op een gaming laptop met een Intel i7-12700H, RTX 3080 en 32GB RAM met een resolutie van 1080p. We haalden hiermee meer dan honderd frames per seconde, alleen werden er regelmatig haperingen waargenomen. Dit was overigens alleen aan de orde net na het opstarten van de game, dus het gaat hier om het laden van shaders die de framerate in de weg zitten. De ontwikkelaar heeft ons beloofd dat dat zal worden opgelost. Alleen wil de framerate ook daarbuiten niet altijd even stabiel te zijn. Zo zaten we gemiddeld op 130fps, maar op sommige plekken/momenten werd de 60 niet eens gehaald. Er is op dit vlak dus nog wat werk aan de winkel.

Voorlopige conclusie

Het ziet er vooralsnog naar uit dat Dead Island 2 ondanks de rommelige en lange ontwikkeltijd op zijn minst een leuke game gaat worden. Het spel speelt over het algemeen lekker weg en de manier waarop de zombies schade oplopen is heel tof. Het uitbouwen van wapens is een leuke bezigheid en de wereld zelf ziet er tof uit. Dead Island 2 doet alleen ogenschijnlijk niets nieuws ten opzichte van zijn voorganger, maar het spel heeft het in zich om in ieder geval een leuke ervaring voor te schotelen. De eerste paar uur van de game lieten echter niet veel variatie in missies zien. Hopelijk wordt dit beter, anders kan het snel eentonig worden. Tevens zullen de framerate problemen moeten worden opgelost. Het is ook afwachten in hoeverre het kaartsysteem zal werken. Het lijkt er nu een beetje op dat dit zorgt voor veel pauzes, omdat je steeds moet wisselen om zo elke situatie de baas te kunnen zijn.