Preview | Dead Island 2 – Op 10 juni 2014 werd er tijdens de PlayStation persconferentie op de E3 een memorabele trailer getoond van een hardloper die z’n rondje deed op Venice Beach te Los Angeles. Terwijl hij naar z’n muziek luisterde vlogen de zombies achter hem alle kanten op en nog geen minuut later was hij zelf ook getransformeerd. Een trailer die gelijk de toon zette, maar waar is die game? De game wisselde meermaals van ontwikkelaar en het kwam maar niet van de grond. Nu 8 jaar later wel, want Dead Island 2 komt er nu echt aan. Op de gamescom werd de titel opnieuw aangekondigd en wij hebben het kunnen spelen.

Zombie apocalyps in Los Angeles

We hebben er lang op moeten wachten, maar het is fijn om te zien dat Dead Island 2 nu eindelijk alsnog gaat verschijnen. Hierbij heeft de ontwikkelaar ook de oorspronkelijke setting aangehouden, want de titel speelt zich nog altijd in Los Angeles af. Deze stad is omgedoopt naar ‘HELL-A’ en is afgesloten vanwege de zombie uitbraak. Hoewel het dus geen eiland is, maar vasteland, kan het alsnog als een quarantaine eiland gezien worden en je daarin begeven is natuurlijk vragen om problemen. Prima recept voor een leuke actiegame dus.

In de game zul je kennismaken met zes personages, die allemaal woonachtig zijn in de stad en letterlijk zombie slayers zijn. Gezien de stad geteisterd wordt door het dodelijke virus zul je nauwelijks mensen treffen. Hoewel het dus levensgevaarlijk is, is het ook gelijk een speeltuin vol met actie om je op te kunnen botvieren. De overlevenden in de stad blijken immuun te zijn en dat is reden genoeg om in de stad te blijven wonen. Het is namelijk belangrijk om de toekomst van de stad veilig te stellen. Hoe dit precies in z’n werk gaat buiten het afmaken van de vele zombies, zullen we later te weten komen, dat het een bloederig spektakel wordt is een feit.

Op onderzoek uit

Als je puur naar de gameplay van Dead Island 2 kijkt, is het een zombies slayer zoals je dat van het eerste deel gewend bent. Je krijgt een hoop middelen aangereikt en je gaat van locatie naar locatie om daar alles en iedereen uit te moorden. In de kern is Dead Island 2 dus niets anders dan het eerste deel, maar gezien er een verhaal op de achtergrond speelt, heb je ook een specifiek doel om naartoe te werken. Zo is het zaak om de waarheid achter de uitbraak te achterhalen en ook ga je onderzoeken wie of wat je zelf precies bent, gezien je over speciale krachten beschikt.

Kortom, er is een einddoel en hoe je daar komt, is aan jou. In de game zul je verschillende bekende locaties in de stad aandoen, waaronder Venice Beach, Beverly Hills, Santa Monica en meer. Nu hebben we zelf een rondje kunnen doen over de bekende pier met de attracties erop en gezien we er in werkelijkheid ook geweest zijn, kunnen we beamen dat het ‘levensecht’ aanvoelt. De ontwikkelaar geeft natuurlijk een beetje een draai aan de werkelijkheid, maar het voelde vertrouwd om er rond te lopen – afgezien van de zombies dan. In werkelijkheid zijn dat momenteel de toeristen.

Afijn, doordat we een half uur in de game op de pier rond hebben kunnen lopen, hebben we een beetje van de gameplay mogen proeven en dat smaakte naar meer. Verschillende wapens kregen we ter beschikking, waarbij de een nog gruwelijker is dan de ander. Ondertussen was het nacht, waardoor het neonlicht op het reuzenrad en andere lichteffecten voor een schitterend schouwspel zorgden. Grafisch is de game – we hebben op pc gespeeld – best indrukwekkend te noemen, zonder dat het een té realistisch sausje kent. Met andere woorden: het is qua stijl erg goed passend bij de gameplay.

Gore, gore en nog meer gore

In Dead Island 2 kun je dus uit één van de zes personage kiezen en elk komt weer met eigen unieke mogelijkheden, wat de game in potentie een hogere herspeelbaarheid geeft. Hoe dat uitpakt moeten we je nog schuldig blijven, gezien we slechts één personage onder de duimen kregen. Feit is wel dat ze een beetje gore niet schuw zijn en we er als volleerde beesten op los kunnen hakken, want dat is wat die smerige zombies verdienen. Daarvoor krijg je verschillende middelen aangereikt in de vorm van zowel wapens, speciale moves en bijzondere aanvallen.

Wat de wapens betreft heb je natuurlijk de beschikking over pistolen en geweren, maar het is raadzaam om voorzichtig om te springen met munitie. In de demo was het aanbod munitie over het algemeen relatief laag, waardoor we meer dan eens van wapen gewisseld zijn. En dat is waar de eigenlijke kracht van de game hem in zit: huis, tuin en keukenspul dat omgetoverd is naar moordapparatuur. Een bijl is natuurlijk effectief, maar degene die wij kregen bevatte een gemonteerde gasbrander, dus met een goed gemikte slag vloog de zombie in de fik, die ook andere weer kan aansteken.

Ook kregen we de mogelijkheid om onszelf heuse Wolverine klauwen aan te meten die elektrisch geladen zijn, waardoor de zombies bij een slag een elektrische opdonder kregen. Dit gaat bij elk wapen natuurlijk gecombineerd met kleurrijke effecten, waardoor zelfs de meest donkere situaties in een kleurrijk spektakel kunnen veranderen. En dit is dan het topje van de ijsberg qua wapens, want de game belooft vol te zitten met allemaal creatieve oplossingen om zombies naar het hiernamaals te meppen. En zelfs als je geweren leeg en je wapens kapot zijn, ben je niet verloren. Je vuisten kunnen namelijk ook uitstekend werk doen om zombies aan te pakken. Als je de gameplay trailer hebt gezien, begrijp je wat we bedoelen.

Om het gore effect naar een hoger niveau te tillen, zul je met je vuisten regelmatig dwars door zombies heenslaan. Maar ook is het mogelijk om zombies van ledematen te ontdoen, waarvoor de bijl uiterst geschikt is. Daar komt nog bij dat je gaandeweg het spelen te maken krijgt met een skillsysteem, zodat je specifieke skills aan je personage kan toewijzen, waardoor je voor jezelf een eigen unieke speelstijl kunt creëren. Het effect in de gameplay is vervolgens dat je zombies op de meest creatieve manieren flinke opdonders kunt geven met bijkomende bloederige details. Dead Island 2 is zodoende ook één van de meest gewelddadige games die we op gamescom gespeeld hebben.

Knokken en puzzelen

Het mag geen verrassing zijn dat geweld hoogtij voert in Dead Island 2. Sterker nog, het is zelfs een soort verheerlijking dankzij de vele creatieve wapens en middelen die je hebt. Niets is zo vet als op een zombie afrennen, een flying kick doen en de gevallen zombies vervolgens van ledematen ontdoen met de vlijmscherpe bijl die je hebt. En als je goed op dreef bent, kun je op een gegeven moment in een soort woede ontsteken waarbij de bijzondere kracht in je loskomt en waarmee je helemaal losgaat op de zombies. In ons geval was het pure vuistkracht, waarmee we als een razende om ons heen sloegen. Spektakel gegarandeerd, want de Hulk is er niks bij.

Dead Island 2 is echter meer dan alleen maar zombies afmaken, zo zul je in het avontuur ook te maken krijgen met omgevingspuzzels. Zo was het onze taak om de speelhal op de Santa Monica pier aan te zetten door de stroomschakelaar te vinden. Weinig bijzonders, ware het niet dat de speelhal vol zat met boobytraps, wat dus enige uitdaging bood. Na het inschakelen doken de zombies uiteraard op en veranderde de gameplay van exploreren en ‘puzzelen’ weer naar een ruwe actiefilm, waarbij het bloed in het rond vloog. Hoe de balans in de gehele game is, is echter afwachten gezien we slechts een fractie van het geheel hebben kunnen ervaren. Desalniettemin zul je meer doen dan alleen dood en verderf zaaien, onder de doden weliswaar.

Voorlopige conclusie

We hebben veel te lang op Dead Island 2 moeten wachten, daar zal iedereen het mee eens zijn. Beter laat dan nooit is echter een schitterend gezegde dat hier uitstekend op zijn plaats is. Begin volgend jaar kunnen we deze game spelen en de eerste indruk is in ieder geval positief. Het is een gorefest, actievol en vooral erg leuk om te spelen. Ook omdat je in coöp aan de slag kan, wat het eens te meer tot een mooi spektakel zou kunnen maken, hoewel we dat nog niet hebben kunnen ervaren. Dead Island 2 is een game die afgaande op de presentatie en de gameplay niet per se innovatief te noemen valt, maar wel precies brengt wat je van de franchise wilt en dat is voor ons genoeg. Wij hebben er zin in, want Dambuster Studios lijkt met deze game helemaal op de juiste route te zitten.