Het ziet er naar uit dat Bandai Namco in een versnelt tempo alle personages uit Tekken 8 gaat voorstellen. Gisteren werd Paul Phoenix getoond in een video en nu is er alweer een nieuwe trailer vrijgegeven. Deze check je onderaan dit bericht.

Ditmaal is het Marshall Law die wordt voorgesteld, één van de eerste personages van de welbekende vechtserie. De video laat verschillende bewegingen van de vechter zien en toont dat Law ook gebruik maakt van nunchucks.