Tchia komt steeds dichterbij en inmiddels hebben we al veel gezien van de game. Met enige regelmaat verschijnt er een nieuwe video of trailer, die meer laat zien van de eilandengroep, de flora en fauna, diverse vijanden en het spelen van liedjes op je ukelele. Er valt genoeg te zien, doen en beleven in Tchia en dat laat deze nieuwe trailer opnieuw zien.

In deze trailer krijgen we een goede indruk wat je als sidequests en andere activiteiten mag verwachten. Ga op zoek naar schatten en parels waar je vervolgens nieuwe kleding voor Tchia mee kunt kopen. Je kan proberen je high score te verbeteren op een schietbaan, allerlei records in races proberen neer te zetten of zelfs een duikcompetitie winnen. Ook traditionele activiteiten – die dichterbij de daadwerkelijke cultuur staan – kan je doen. Zo kan je een zen steenstapel maken of speciale maskers uit hout snijden om je Soul meter te vullen.

Hieronder de trailer die deze vele activiteiten toont.