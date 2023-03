Recentelijk liet Acaweb ons al kennismaken met het muzikale aspect van Tchia en nu zijn ze bij de studio dieper ingegaan op het combat gedeelte van de game. Ondanks dat ze het avontuur zeker niet als een actiegame omschrijven, zal je toch hier en daar wat Maano, je vijanden, een brandende trip naar het hiernamaals kunnen bezorgen.

Dit kan je doen door letterlijk brandbare objecten naar hun hoofd te slingeren, maar ook door je in een voorwerp te veranderen zoals een olielamp en jezelf dan richting de Maano te katapulteren. Om perfect te snappen wat we bedoelen, bekijk je best even de onderstaande trailer.

Mocht je zelf aan de slag willen met Tchia, moet je nog even geduld hebben tot de game op 21 maart verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.