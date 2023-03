De charmante avonturengame Tchia verscheen deze maand op PlayStation en pc (en zat al vanaf de release inbegrepen in de catalogus van PlayStation Plus Extra). De algemene ontvangst was best positief, maar er waren toch enkele duidelijke (technische) problemen.

De game bevatte best veel bugs en bij verschillende spelers crashte het spel zelfs volledig. Een nieuwe patch zou deze vervelende problemen de wereld uit moeten helpen, zoals aangekondigd werd op Twitter. Tegelijk is er ook een performance-optie aan de game toegevoegd, waardoor je nu met een framerate van 60 frames per seconde zal kunnen spelen. In dit geval daalt de resolutie wel naar 1080p.

🏝️ New Tchia update is out!🌺

✅PS5 now supports 60fps at 1080p🌟

✅Resolved crashes experienced in some cutscenes on all platforms💥

✅Minor bug fixes and polishing on all platforms🐞

Available now on PS4, PS5, and Epic Games Store! pic.twitter.com/EhyvadWfzO

— Tchia (Awaceb) – 🎮 OUT NOW! (@awaceb) March 28, 2023