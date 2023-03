Tchia is sinds gisteren te spelen en om dit te vieren heeft ontwikkelaar Awaceb een lange trailer uitgebracht waarin diverse gameplay beelden te zien zijn. De trailer toont allerlei gameplay aspecten zoals het reizen door de wereld, zweven door de lucht en de key mechanic ‘Soul Jump’, dat het mogelijk maakt voor Tchia om in de huid van diverse dieren en objecten te springen.

Tchia is nu beschikbaar op de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. PlayStation Plus Extra en Premium abonnees kunnen het spel gratis downloaden uit de PlayStation Plus game catalogus, aangezien het daar vanaf de release deel van uitmaakt.