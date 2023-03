Tchia werd onlangs tijdens een State of Play-uitzending getoond en toen werd ook eindelijk de releasedatum bekendgemaakt: 21 maart. PlayStation Plus Extra en Premium abonnees kunnen direct bij launch genieten van Tchia en diens avonturen op het eiland Nieuw-Caledonië, de game zit namelijk bij de abonnementen inbegrepen.

Naast avontuur staat de muziek hoog in het vaandel en dat wordt nog eens duidelijk gemaakt met een nieuwe gameplay video. Ons hoofdpersonage zal namelijk vrij vroeg in de game een ukelele ontvangen en deze is volledig te bespelen. Tijdens het avontuur zijn er ook optionele momenten waarop je het muziekinstrument kan gebruiken om een vriendschap te vormen tussen jou en de eilandbewoners. Wie liever niet speelt op de ukelele, kan dit ook door de game laten doen.

Spelers met een flink muzikaal talent kunnen het muziekinstrument echter ook volop benutten tijdens het ‘vrij spelen’. Je kan namelijk wanneer je maar wilt de ukelele tevoorschijn halen en er simpelweg lekker op los spelen. Hieronder kan je de gameplay bekijken, waarin de ukelele volledig wordt uitgelegd en gehoord wordt.