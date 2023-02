Tijdens State of Play is er weer een nieuwe trailer getoond van de avonturengame Tchia en ook is de releasedatum bekendgemaakt. De game verschijnt op 21 maart voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Mocht je PlayStation Plus Extra of Premium abonnee zijn, dan zal je de game vanaf de releasedatum direct kunnen binnenhalen en spelen. Tchia zal namelijk gelijk via de duurdere tiers van PlayStation Plus aangeboden worden.