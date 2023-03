Over precies een week verschijnt Resident Evil 4 Remake, maar vanmorgen verliep het embargo op de reviews al. Een week voor de verschijningsdatum en dat zegt eigenlijk al genoeg: Capcom heeft heel erg veel vertrouwen in de titel. En terecht, want in onze review heb je kunnen lezen dat het een meesterwerk is onder de remakes.

Wij zijn niet de enige die laaiend enthousiast zijn over deze heruitgave van de klassieker, want als we de cijfers wereldwijd raadplegen komen we tot een erg mooi overzicht. Zo krijgt de game erg veel maximale scores en het overgrote deel zit aan de erg hoge kant. Er zijn slechts een paar lagere cijfers en van onvoldoendes is absoluut geen sprake.

Gfinity – 10

Player 2 – 10

Dexerto – 10

Easy Allies – 10

VG247 – 10

GamingBolt – 10

TheGamer – 10

PlayStation Lifestyle – 10

IGN – 10

Push Square – 10

Shacknews – 10

VGC – 10

WellPlayed – 10

Attack of the Fanboy – 10

Gamer.no – 10

GamesHub – 10

GameSpot – 10

GamingTrend – 10

GGRecon – 10

God is a Geek – 10

Worth Playing – 9.5

Areajugones – 9.5

Atomix – 9.5

Gaming Nexus – 9.5

Washington Post – 9.5

PlayStation Universe – 9.5

TrueGaming – 9.5

GameGrin – 9.5

CGMagazine – 9.5

NPR – 9.5

Power Unlimited – 9.3

GamePro Germany – 9.3

4Players.de – 9.2

Hobby Consolas – 9.2

SpazioGames – 9.2

The Games Machine – 9.1

GameStar – 9.1

Hardcore Gamer – 9.0

GameSpew – 9.0

Meristation – 9.0

Vandal – 9.0

Game Revolution – 9.0

Game Rant – 9.0

Digitally Downloaded – 9.0

Jeuxvideo.com – 9.0

Everyeye.it – 9.0

M3 – 9.0

Twinfinite – 9.0

Digital Trends – 9.0

GamesRadar+ – 9.0

Inverse – 9.0

JeuxActu – 9.0

Metro GameCentral – 9.0

Gamer – 8.5

GameWatcher – 8.5

GAMINGbible – 8.0

PCGamesN – 8.0

Stevivor – 8.0

Gameblog.fr – 8.0

Destructoid – 7.5

DualShockers – 7.0

Siliconera – 7.0

Cubed3 – 7.0

Resident Evil 4 Remake is vanaf 24 maart verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.