Na een korte vertraging is het inmiddels zover. The Dark Pictures: Switchback VR is nu beschikbaar voor PlayStation VR2. Om dit te vieren heeft het ontwikkelteam ons voorzien van een lanceringstrailer. Veel nieuws laat de video eigenlijk niet zien, maar het weet wel perfect de sfeer weer te geven die de game wil brengen.

De Trophyjagers onder ons kunnen dan weer hier terecht, om te weten te komen wat je zoal moet doen om een hele hoop gouden en zilveren Trophies te verzamelen. Vergeet daarna niet de onderstaande trailer te bekijken, vooraleer jij je aan deze rollercoaster waagt.