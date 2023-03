Tony Todd is de stemacteur van Venom voor Marvel’s Spider-Man 2 en hij is op Twitter iets te loslippig geweest over de game. Hij plaatste namelijk een bericht dat de game gepland staat voor een release in september en dat Sony de aanloop in augustus aftrapt met een enorme marketingcampagne.

Gezien het eerste deel ook in september verscheen en de ontwikkeling van het tweede deel voortvarend gaat, is het een logische keuze om de game in september uit te brengen. De manier waarop dit naar buiten komt zal echter niet door iedereen bij Insomniac en Sony gewaardeerd worden.

Inmiddels heeft Tony Todd een follow-up aan zijn bericht gegeven met dat hij geen hints meer geeft, wat suggereert dat hij bericht heeft gehad van Sony dat hij zijn mond moet houden. De release van Spider-Man 2 in september moet echter nog bevestigd worden door Sony zelf.

Looks like September! Massive publicity coming in august. Commercials start dropping in august so I’m told. Hold on to your … and hold breath! Gonna be necessary — Tony Todd (@TonyTodd54) March 21, 2023