Atomic Heart kwam vorige maand uit en het ziet er naar uit dat er veel interesse in de game is. De actie-RPG is namelijk al door flink wat gamers gespeeld.

Mundfish CEO en oprichter Robert Bagratuni laat via Twitter weten dat de game in drie weken na de release al door meer dan vijf miljoen mensen is gespeeld. Dit aantal geldt voor alle platformen bij elkaar. Het spel van Mundfish is uitgekomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series-consoles en pc.

Dit is natuurlijk goed nieuws voor de ontwikkelaar, maar dat betekent niet dat de game net zoveel keer is verkocht. De actie-RPG was namelijk op releasedatum ook onderdeel van Xbox Game Pass. Hoeveel exemplaren er van Atomic Heart daadwerkelijk over de toonbank gegaan zijn is niet bekend.