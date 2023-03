Fans van de Silent Hill-franchise kregen vorig jaar oktober goed nieuws te horen. Toen werd bekend dat er een remake van Silent Hill 2 in ontwikkeling is. Bloober Team laat nu weten dat de game al bijna af is.

CEO Piotr Babieno heeft tegenover bankier.pl gezegd dat Silent Hill 2 op technisch vlak gereed is. Het spel is dus nog niet helemaal afgerond, maar dat zal niet lang meer duren.

Je zou dan ook denken dat Silent Hill 2 Remake snel in de winkel zal liggen. Babieno kan hier echter geen uitspraak over doen. De CEO liet al eerder weten dat Konami zal bepalen wanneer de game in de winkel zal liggen en heeft dat dan ook wederom herhaald.

“Silent Hill 2 is technically ready. It doesn’t mean that the game is finished, but we are close. However, the issue of the release schedule lies with our partners; what the promotion will look like and when the title will debut is not directly in our hands.”