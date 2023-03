Eind vorig jaar werd het vervolg op het goed bevallen Remnant: From the Ashes aangekondigd door de ontwikkelaar. Remnant II bouwt verder op de basis van de eerste game, maar er worden ook nieuwe systemen geïntroduceerd. Zo zijn er nu nieuwe Archetypes – soort klassen – waarmee je aan de slag kunt gaan zoals de Gunslinger en zal er ‘dynamic building’ worden toegepast. Uiteraard mag je ook weer flinke baasgevechten verwachten en daar krijgen we nu meer van te zien.

In deze gameplay zien we de Gunslinger flink wat vijanden overhoop schieten, maar dat loopt iets anders dan gepland wanneer hij oog in oog staat met Mother Mind. Dit lijkt op een soort insect en het gebruikt zijn klauwen en kaken om de arena om zich heen te verwoesten. Zo moet je regelmatig van platform wisselen om weer stevige grond onder je voeten te vinden. Mother Mind schiet ook projectielen af die giftige stoffen achterlaten en kan tevens kleinere insecten oproepen om te helpen bij het gevecht.