Het blijkt dat de PlayStation 5-versie van de Resident Evil 4 Remake last kan hebben van problemen met flikkerend licht. Onderzoek wijst uit dat dit aan een combinatie van verschillende instellingen ligt. Capcom is zich hier van bewust en werkt momenteel aan een oplossing van het probleem. Het is echter nog niet bekend hoe lang een patch op zich laat wachten.

We're aware of an issue where players may experience flickering lights at the bottom of the screen when playing the PS5 version of Resident Evil 4. Here are some temporary fixes we recommend.

We intend to fix the issue in a future update and apologize for any inconvenience! pic.twitter.com/qhSp8RwGQN

— Resident Evil (@RE_Games) March 24, 2023