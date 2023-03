Dataminer ScriptLeaksR6 heeft het maar druk met Avatar: Frontiers of Pandora. Vorige week wist hij een afbeelding op te duiken waarop te zien was dat de game te pre-orderen was en nu heeft hij screenshots buit gemaakt.

ScriptLeaksR6 heeft via Twitter de desbetreffende screenshots gedeeld. De eerste blijkt om een moment in de game zelf te gaan. Dit is uniek, omdat Ubisoft zelf nog niets van gameplay heeft laten zien. Als de afbeelding echt is, dan ziet het ernaar uit dat Avatar: Frontiers of Pandora een first person shooter wordt.

De dataminer laat bij de tweede afbeelding weten dat hij binnenkort meer gameplay zal posten, dus dan krijgen we hopelijk te zien wat het spel nog meer te bieden heeft buiten schietactie. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat Ubisoft dit voor wil zijn en zelf met de eerste gameplaybeelden komt.

https://twitter.com/ScriptLeaksR6/status/1640190754705272832