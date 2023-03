Er is al een grote patch uitgegeven voor Kerbal Space Program 2, maar er is ook al een tweede onderweg. Intercept Games heeft alvast bekendgemaakt welke problemen er sowieso worden opgelost met deze update.

De early access-lancering van Kerbal Space Program 2 voor de pc was niet bepaald een succes te noemen. Vele technische problemen zaten het speelplezier in de weg. Een eerste patch loste al aardig wat van deze problemen op en de aankomende tweede patch moet voor nog een betere ervaring gaan zorgen.

Creative director Nate Simpson laat via een blog weten dat de ontwikkelaar druk bezig is met de tweede update, maar het nog niet zeker is wanneer deze beschikbaar zal worden gesteld. Wel wist hij te vertellen welke problemen er in ieder geval worden aangepakt. Deze zijn als volgt: