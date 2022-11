Volgend jaar februari zal je eindelijk met Kerbal Space Program 2 aan de gang kunnen gaan. Het gaat dan wel om een early access-versie en deze is alleen op de pc te spelen. Nu is bekend wat je hiervan kunt verwachten, alsmede nog wat nieuwe details over de game zelf.

Creative director Nate Simpson heeft in een interview met PC Gamer gesproken over de early access-versie van de game. Zo kan je bijvoorbeeld je gemaakte voertuigen meenemen naar de volledige versie. Tevens is er wat informatie gegeven over onder andere de multiplayer en gameplay verbeteringen ten opzichte van het eerste deel.

Dit en meer hoor en zie je in de onderstaande video.