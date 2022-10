Sommigen onder ons zullen de eerste Kerbal Space Program vast wel eens geprobeerd hebben en bij de meeste van hen zullen de eerste ontwerpen ongetwijfeld uitgedraaid zijn op een fiasco. In Kerbal Space Program sta jij namelijk in voor het ontwikkelen van een raket die je naar de ruimte zal brengen. Klinkt als een gemakkelijk concept, maar in werkelijkheid ligt dat toch net even anders.

Met Kerbal Space Program 2 is het vervolg in aantocht en op 24 februari 2023 zal de game in early access gaan. Dit geldt, volgens uitgever Private Division en ontwikkelaar Intercept Games, voorlopig alleen voor de pc-versie van de game. Spelers zullen langer moeten wachten op de PlayStation 4-, PlayStation 5-, Xbox One- en Xbox Series X|S-versies.

Bekijk hieronder zeker even de early access-trailer met extra informatie over Kerbal Space Program 2.