Uitgever Private Division en ontwikkelaar Intercept Games hebben een launch trailer voor de early access release van Kerbal Space Program 2 uitgebracht. Daarbij valt het op dat we geen daadwerkelijke gameplay te zien krijgen. Het schetst meer een impressie van wat je uiteindelijk allemaal in de game te wachten staat.

De early access versie van de game bevat enkel de sandbox modus. Later worden er uiteraard meer features toegevoegd. Hoe lang de early access periode gaat duren is nog niet bekendgemaakt. Consolespelers moeten dus langer wachten op de PlayStation 4-, PlayStation 5-, Xbox One- en Xbox Series X|S-versies van de game.