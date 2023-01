In aanloop naar de release van Kerbal Space Program 2 volgende maand, hebben ontwikkelaar Intercept Games en uitgever Private Division een nieuwe trailer uitgebracht voor het spel. De trailer fungeert meer als een les over hoe je een raket in een baan rond een planeet kan lanceren.

Er is helaas geen gameplay te bespeuren in de trailer, maar het geeft wel een idee van hoe de fysica in Kerbal Space Program 2 zal werken. We leren in de trailer onder andere waarom raketten verticaal worden gelanceerd en hoe je deze dus in een baan om bijvoorbeeld de Aarde kan krijgen.

Kerbal Space Program 2 komt op 24 februari uit op pc als early access game. Vorig jaar maakten de ontwikkelaars al veel bekend over wat voor nieuwe toevoegingen Kerbal Space Program 2 zal hebben ten opzichte van diens voorganger.