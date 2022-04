Intercept Games en Private Division hebben een nieuwe video uitgebracht voor Kerbal Space Program 2. In de video komen de ontwikkelaars aan het woord over reizen door het universum. Al snel wordt duidelijk dat Kerbal Space Program 2 in omvang wel een aantal magnituden groter is vergeleken met het eerste deel.

In de video gaan de ontwikkelaars in op een aantal verschillende onderwerpen, zoals de uitdagingen waar ze tijdens de ontwikkeling tegenaan lopen, wat spelers zullen kunnen verwachten en nog veel meer. Zo ligt de focus tijdens de ontwikkeling ook op het toegankelijker maken van het spel, zodat spelers de systemen sneller kunnen begrijpen.

Een releasedatum is helaas nog niet bekend, hopelijk volgt deze nog later dit jaar. Je kan de video hieronder bekijken: