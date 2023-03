Er gaat al een tijdje een gerucht dat Cyberpunk 2077 een werkend metrosysteem in een toekomstige update zou krijgen. Dit gerucht kwam uit een Tsjechisch interview waarin zo’n systeem kort werd genoemd. Nadien verspreidde dit gerucht zich als een vuurtje over het internet. Voordat de verwachtingen te hoog worden heeft community director Marcin Momot besloten om hierover een reactie te geven via Twitter.

Momot geeft in zijn bericht aan dat er niets is veranderd wat betreft het metrosysteem in Cyberpunk 2077 en dat er geen plannen zijn om dergelijke functionaliteit toe te voegen in het spel, waarmee hij het gerucht dus resoluut neerhaalt.

“A word of clarification on this topic as many people have been tagging me since yesterday. Nothing has changed regarding the metro system in Cyberpunk 2077 – we do not plan on adding it in the future.”