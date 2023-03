Eind vorige week verscheen Resident Evil 4 Remake en in onze review heb je kunnen lezen dat we uitermate tevreden zijn over het resultaat. Om de release te vieren mogen we nu in samenwerking met PLAION Benelux en Capcom een wel erg unieke controller weggeven.

We hebben de beschikking gekregen over een custom made Resident Evil 4 Remake controller (door Gamestyling) voor de PlayStation 5, die we hier vandaag weggeven. Deze controller is in stijl van de game en niet los verkrijgbaar, het gaat hier dus om een exclusief model.

Kans maken op deze mooie controller? Dan dien je het volgende te doen: overtuig ons waarom jij deze controller moet hebben. We geven dit namelijk graag aan iemand die zichzelf met recht de grootste fan van de game ooit mag noemen.

Hoe je ons probeert te overtuigen mag je helemaal zelf weten. Dit kan met een verhaal zijn, met een animatie, tekening, video, lied… wees creatief en overtuigend. Jouw inzending gereed? Stuur die dan in en volg daarbij de onderstaande stappen.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Resident Evil 4 controller' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en PLAION Benelux & Capcom zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 5 april 2023. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door PLAION Benelux & Capcom.